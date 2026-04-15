All’ospedale Mater Salutis di Legnago è stato eseguito un intervento di chirurgia mini-invasiva per il trattamento del glaucoma. La procedura utilizza una tecnica innovativa che mira a ridurre i rischi e i tempi di recupero rispetto alle metodiche tradizionali. Si tratta di un passo avanti nel campo oftalmologico, con il potenziale di migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da questa condizione.

L’ospedale Mater Salutis di Legnago ha segnato un passo avanti nella lotta contro il glaucoma, con l’esecuzione di un recente intervento di chirurgia mini-invasiva che sfrutta una tecnica evoluta per garantire ai pazienti trattamenti meno traumatici e più efficaci. L’operazione, guidata dal dottor Vizzari, responsabile della chirurgia del glaucoma e della chirurgia mini-invasiva dell’Ulss 9 Scaligera, si inserisce in un percorso di specializzazione che ha trasformato il presidio veneto in un polo di attrazione per i casi clinici più complessi, provenienti da tutto il Veneto e da altre regioni. Innovazione tecnologica e precisione chirurgica nel distretto veronese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Glaucoma: a Legnago la nuova chirurgia mini-invasiva salva la vista

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