Bici in titanio 3D | rivoluzione aerodinamica pronta per la gara

Durante l’evento Sea Otter Classic, è stata presentata una bicicletta in titanio stampata in 3D, sviluppata dall’azienda No. 22. La versione del modello Reactor Aero mostrata sul palco si avvicina alla produzione finale, segnando un passo avanti nel processo di commercializzazione. La bicicletta è progettata con caratteristiche aerodinamiche e realizzata in titanio attraverso tecniche di stampa 3D.

Il progetto della bicicletta aerodinamica in titanio sviluppata da No. 22 ha compiuto un passo decisivo verso la fase di commercializzazione durante l’evento Sea Otter Classic, presentando una versione del modello Reactor Aero che si avvicina sempre più alla produzione definitiva. La tecnologia basata sulla stampa 3D applicata al metallo permette di superare i limiti costruttivi tradizionali, offrendo forme complesse prima impensabili per un telaio in titanio. L’evoluzione tecnica del prototipo parte da simulazioni CFD che hanno permesso di ottenere una riduzione della resistenza aerodinamica compresa tra il 30% e il 40% rispetto alla precedente versione dotata di tubi tondi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bici in titanio 3D: rivoluzione aerodinamica pronta per la gara Notizie correlate Ala posteriore Ferrari: la rivoluzione aerodinamica che apre nuovi scenari in F1Ferrari prosegue nel programma di aggiornamenti durante i test in Bahrain, introducendo una soluzione sull’ala posteriore che contraddistingue la... Oltre 2.200 insetti in 3D: la rivoluzione digitaleLa ricerca pubblicata su Nature Methods segna una svolta nella documentazione della vita sulla Terra. Contenuti e approfondimenti Milano, la bici in titanio stampata in 3DNon solo una bicicletta. Questo esperimento di tecnologia rappresenta un punto molto alto nel mondo della stampa 3D. Grazie a un sofisticato sistema di lavoro, gli ingegneri di un’azienda tedesca sono ... panorama.it Passoni Cicloprato: la bici gravel in titanio che non cambi piùDal laboratorio orafo alla strada bianca, il titanio ridefinisce il concetto di lusso. La Cicloprato di Passoni interpreta questa visione con un telaio su misura, leggero e resistente, pensato per un ... milanofinanza.it