Giustizia | non più rinviabile l’avvicendamento al Ministero

Le recenti vicende hanno portato alla luce l’urgenza di un cambio alla guida del Ministero della Giustizia. La decisione di intervenire si rende ormai inevitabile, considerando le circostanze attuali e le questioni in gioco. La situazione richiede un nuovo assetto per garantire un funzionamento efficace del settore e rispondere alle esigenze del territorio. La scelta del nuovo ministro appare quindi imminente e inevitabile.

di Paolo Fedele * Le vicende recenti rendono ormai evidente la necessità di un cambio alla guida del Ministero della Giustizia. La gestione del caso relativo alla grazia concessa a Nicole Minetti ha sollevato dubbi profondi sull’affidabilità delle procedure e sulla tenuta dei meccanismi di controllo. A ciò si aggiunge la netta bocciatura del referendum sulla giustizia promosso da Carlo Nordio: un passaggio politico che segna un fallimento chiaro e non eludibile. Di fronte a questi elementi, non è più sufficiente una riflessione: è necessario aprire una nuova fase. L’avvicendamento alla guida del Ministero rappresenta oggi una scelta di responsabilità istituzionale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Giustizia: non più rinviabile l’avvicendamento al Ministero Notizie correlate Caso Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al ministero alla Giustizia. Il ministero: primi esiti entro 24 oreL’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia. Il Quirinale scrive al ministero alla Giustizia, chieste informazioni sul caso Minetti. Il ministero: primi esiti entro 24 oreL’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove nessuno vuol guardare; CS ANC 24.04.2026 - Compensi dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, dei Periti e dei Curatori, Non più differibile la riforma del sistema tariffario; A Santa Marta per dire no a gas, petrolio e carbone; Marrese (Pd), il raddoppio della Matera-Ferrandina non è più rinviabile. Giustizia: non più rinviabile l’avvicendamento al MinisteroLe vicende recenti rendono ormai evidente la necessità di un cambio alla guida del Ministero della Giustizia. La gestione del caso relativo alla grazia concessa a Nicole Minetti ha sollevato dubbi pro ... laprimapagina.it Anc (commercialisti), 'aggiornare onorari dei consulenti tecnici d'ufficio'La revisione strutturale dei compensi riconosciuti ai Consulenti tecnici d'ufficio (Ctu) e ai periti è una esigenza non più rinviabile, risulta, infatti, evidente l'obsolescenza dell'attuale sistema ... ansa.it Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è a Palazzo Chigi. L'auto con a bordo il guardasigilli è entrata attorno alle 13 nella sede del governo. #ANSA - facebook.com facebook Il ministro della Giustizia Nordio a Palazzo Chigi: è stato ricevuto da Mantovano x.com