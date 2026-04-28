Giustizia | non più rinviabile l’avvicendamento al Ministero

Da laprimapagina.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti vicende hanno portato alla luce l’urgenza di un cambio alla guida del Ministero della Giustizia. La decisione di intervenire si rende ormai inevitabile, considerando le circostanze attuali e le questioni in gioco. La situazione richiede un nuovo assetto per garantire un funzionamento efficace del settore e rispondere alle esigenze del territorio. La scelta del nuovo ministro appare quindi imminente e inevitabile.

di Paolo Fedele * Le vicende recenti rendono ormai evidente la necessità di un cambio alla guida del Ministero della Giustizia. La gestione del caso relativo alla grazia concessa a Nicole Minetti ha sollevato dubbi profondi sull’affidabilità delle procedure e sulla tenuta dei meccanismi di controllo. A ciò si aggiunge la netta bocciatura del referendum sulla giustizia promosso da Carlo Nordio: un passaggio politico che segna un fallimento chiaro e non eludibile. Di fronte a questi elementi, non è più sufficiente una riflessione: è necessario aprire una nuova fase. L’avvicendamento alla guida del Ministero rappresenta oggi una scelta di responsabilità istituzionale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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