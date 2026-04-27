Caso Minetti il Quirinale chiede chiarimenti al ministero alla Giustizia Il ministero | primi esiti entro 24 ore

Il Quirinale ha richiesto al ministero della Giustizia chiarimenti riguardo a un procedimento giudiziario in corso. Il ministero ha risposto che fornirà i primi esiti entro 24 ore. La richiesta si riferisce a un procedimento che coinvolge una persona con un ruolo pubblico e riguarda questioni legali in corso di valutazione. Il ministero ha aggiunto di voler acquisire le informazioni necessarie con cortese urgenza.

L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia. «In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Caso Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al ministero alla Giustizia. Il ministero: primi esiti entro 24 ore Notizie correlate Il Quirinale scrive al ministero alla Giustizia, chieste informazioni sul caso Minetti. Il ministero: primi esiti entro 24 oreL’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia. Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale: «Supposta falsità, acquisire informazioni». Il ministero della Giustizia: «Avviata istruttoria, primi esiti entro 24 ore»L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Giustizia avvia verifiche su caso Minetti, i primi esiti entro 24 ore; Non vendetta ma giustizia, giù le mani dalla grazia: le polemiche sterili su Minetti e il senso umanitario; Grazia presidenziale a Nicole Minetti: perché il Quirinale non ha comunicato il provvedimento. Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: Urgenti verificheLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: 'Urgenti verifiche' ... tg24.sky.it Caso Ruby, il Quirinale interviene sulla grazia a Minetti: chiesta verifica urgente al Ministero della GiustiziaIl Quirinale rompe il silenzio sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, l'igienista dentale del caso Ruby, e chiede verifiche urgenti. Dopo le inchieste pubblicate dal Fatto Quotidiano, la Pre ... tg.la7.it Nicole Minetti e il "caso grazia", cosa fa oggi e dove vive - facebook.com facebook Lettera del Colle al ministero della Giustizia sul caso Minetti, a cui è stata concessa la grazia: "Notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza". Chiesti chiarimenti "con urgenza" #ANSA x.com