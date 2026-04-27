Il Quirinale scrive al ministero alla Giustizia chieste informazioni sul caso Minetti Il ministero | primi esiti entro 24 ore

Il Quirinale ha inviato una comunicazione al ministero della Giustizia per richiedere dettagli sul procedimento riguardante una persona coinvolta in un'inchiesta. Il ministero ha risposto che fornirà i primi risultati entro 24 ore. La richiesta è stata inviata con urgenza, al fine di verificare eventuali elementi di interesse legale. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sui contenuti specifici della richiesta o sulla natura dell'indagine.

L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia. «In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il Quirinale scrive al ministero alla Giustizia, chieste informazioni sul caso Minetti. Il ministero: primi esiti entro 24 ore Notizie correlate Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia, chieste informazioni sul caso MinettiL’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: «Supposta falsità degli elementi, acquisire informazioni»L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Legnano pronta a scrivere La Storia di un trionfo e nell'850esimo della battaglia sale da Mattarella al Quirinale (Foto); Uccisioni di lupi, appello al Quirinale: Non sono casi isolati, serve una risposta forte delle istituzioni; Premio per i rimpatri, nuovo pasticcio in maggioranza: salta l’emendamento correttivo; Decreto Sicurezza bloccato da Mattarella, governo corre ai ripari con nuovo decreto. Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: 'Chiarire sulla grazia a Minetti'. Avviate le verificheL'ufficio stampa del Quirinale comunica che la presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti. ansa.it Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia, chieste informazioni sulla grazia a MinettiL'ufficio stampa del Quirinale comunica che la presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti. In riferimento - ... ansa.it CASO MINETTI, IL QUIRINALE SCRIVE A NORDIO: “VERIFICARE CON URGENZA” SE FALSE LE BASI DELLA GRAZIA Mattarella chiede al Guardasigilli di accertare se le basi della grazia siano false. La lettera ufficiale ammette: il Colle non ha strumenti aut - facebook.com facebook Grazia a Nicole #Minetti, Mattarella scrive a Nordio dopo gli scoop del Fatto: “Acquisire con urgenza informazioni”. @Quirinale x.com