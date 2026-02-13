Giusi Princi guida l’impegno UE contro la violenza

Giusi Princi ha preso l’iniziativa per combattere la violenza di genere, evidenziando l’importanza di azioni concrete a livello europeo. La deputata ha sottolineato come il suo intervento mira a sensibilizzare le istituzioni e a promuovere politiche più efficaci. Durante una recente riunione, Princi ha presentato proposte specifiche per migliorare la protezione delle vittime e ridurre i casi di violenza nelle comunità.

L'UE rafforza il suo impegno contro la violenza di genere: l'intervento dell'eurodeputata Giusi Princi. La lotta alla violenza di genere torna al centro dell'agenda politica europea. Il Parlamento europeo ha approvato in seduta plenaria la raccomandazione al Consiglio dell'UE per la 70ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla Condizione della Donna (CSW70). L'incontro si svolgerà a New York nel marzo 2026. Un passaggio decisivo che conferma la volontà dell'Europa di guidare il dibattito internazionale sui diritti delle donne. "Sono orgogliosa che l'UE abbia assunto un ruolo di guida nella promozione dei diritti delle donne e delle ragazze", afferma l'eurodeputata Giusi Princi, membro del Gruppo PPE e della Commissione FEMM. Princi: L'UE guidi la lotta contro la violenza di genere e la promozione della paritàLa parità di genere non è solo un principio di giustizia sociale, ma un pilastro per la crescita economica le parole dell'europarlamentare reggina