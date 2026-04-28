Giuseppe Conte ricoverato per un intervento chirurgico impegni annullati per una settimana la politica | Guarisca presto dalla malattia

Da ilgiornaleditalia.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato di dover annullare gli appuntamenti previsti per la prossima settimana a causa di un intervento chirurgico. Ha riferito di essere ricoverato e di dover seguire un periodo di convalescenza. La notizia ha suscitato reazioni di vicinanza e auguri di pronta guarigione da parte di diverse forze politiche. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle modalità dell’intervento o sulla condizione di salute.

Il leader del M5S Giuseppe Conte: "Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico. Per qualche giorno non potremo aggiornarci" Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, sarà ricoverato per sottoporsi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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