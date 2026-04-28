Giuseppe Conte ricoverato per un intervento chirurgico impegni annullati per una settimana la politica | Guarisca presto dalla malattia

Il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato di dover annullare gli appuntamenti previsti per la prossima settimana a causa di un intervento chirurgico. Ha riferito di essere ricoverato e di dover seguire un periodo di convalescenza. La notizia ha suscitato reazioni di vicinanza e auguri di pronta guarigione da parte di diverse forze politiche. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle modalità dell’intervento o sulla condizione di salute.

Il leader del M5S Giuseppe Conte: "Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico. Per qualche giorno non potremo aggiornarci" Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, sarà ricoverato per sottoporsi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giuseppe Conte ricoverato per un intervento chirurgico, impegni annullati per una settimana, la politica: "Guarisca presto dalla malattia" Notizie correlate Intervento chirurgico per Giuseppe Conte: rinviata la presentazione del suo libro a FoggiaSalta la presentazione del libro di Giuseppe Conte ‘Una nuova primavera’, in programma sabato 2 maggio all’Auditorium Santa Chiara di Foggia. Giuseppe Conte annulla gli incontri: intervento chirurgico imminenteIl leader del M5S sospende gli appuntamenti in tutta Italia: “Tornerò presto con rinnovata passione” Giuseppe Conte annulla i suoi impegni pubblici... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Intervento chirurgico per Giuseppe Conte, mistero sull'operazione annunciata dal leader del M5S; Conte si opera, annullati tutti gli appuntamenti del presidente M5S; Conte, sì a Schlein sulla piazza per la pace con altre opposizioni; Di Maio attacca Conte: Nel suo libro cita episodi falsi, coi congiurati draghiani ora ci governa. Giuseppe Conte dovrà operarsi, leader M5s annuncia l'intervento chirurgico e stop forzato dagli appuntamentiGiuseppe Conte annulla tutti gli impegni per un intervento chirurgico. Il leader M5S rassicura: Non vedo l'ora di riprendere le attività ... virgilio.it Devo sottopormi ad un intervento: l’annuncio di Giuseppe ConteMistero sulle condizioni di salute di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. L'annuncio che riguarda un intervento chirurgico. newsmondo.it Giuseppe Conte si ferma: necessario un intervento chirurgico. "Tornerò presto" >> https://tinyurl.com/mshb7drh - facebook.com facebook Giuseppe Conte è una faccia tosta clamorosa. In questi giorni dice a Giorgia Meloni di “prendere esempio da Sanchez” sulle spese militari, come se la Spagna fosse il modello da seguire. Peccato che la notizia di ieri dica l’esatto contrario di quello che Conte x.com