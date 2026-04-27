Giuseppe Conte ferma il tour | intervento chirurgico salta l’appuntamento a Bollate

Giuseppe Conte ha annunciato di dover rinunciare al suo tour e di sottoporsi a un intervento chirurgico. Per questo motivo, l’appuntamento previsto per domani a Bollate è stato cancellato. La partecipazione dell’ex premier all’evento programmato per martedì 28 aprile è stata annullata senza ulteriori dettagli. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza indicare altri aspetti relativi alle sue condizioni di salute.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Un grave episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri sera, a Milano,. Agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione, 66enne continua a perseguitare la. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Giuseppe Conte ferma il tour: intervento chirurgico, salta l’appuntamento a Bollate Notizie correlate Intervento chirurgico per Giuseppe Conte: rinviata la presentazione del suo libro a FoggiaSalta la presentazione del libro di Giuseppe Conte ‘Una nuova primavera’, in programma sabato 2 maggio all’Auditorium Santa Chiara di Foggia. Giuseppe Conte dovrà operarsi, leader M5s annuncia l'intervento chirurgico e stop forzato dagli appuntamentiGiuseppe Conte dovrà operarsi ed è per questo che saltano alcuni incontri previsti nei prossimi giorni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giuseppe Conte: Le primarie servono. Prima del M5S votavo De Mita e i radicali; Roma Capitale, il campo largo si spacca sulla riforma dei poteri. E la discussione in aula slitta ancora; GIUSEPPE CONTE IL 25 APRILE A SAN NICOLA LA STRADA; Conte si lancia nel canto con Via del Campo e parla di frutti fecondi. Giuseppe Conte ferma il tour: intervento chirurgico, salta l’appuntamento a BollateGiuseppe Conte si deve sottoporre ad un intervento chirurgico e non sarà domani a Bollate Niente da fare per l’atteso incontro con Giuseppe Conte previsto ... ilnotiziario.net M5S, Conte annulla gli appuntamenti: Devo sottopormi a un intervento chirurgicoLeggi su Sky TG24 l'articolo M5S, Conte annulla gli appuntamenti: 'Devo sottopormi a un intervento chirurgico' ... tg24.sky.it Forza Presidente Giuseppe Conte. Siamo tutti con te - facebook.com facebook Cosa dirà adesso Giuseppe Conte Che il suo Superbonus sia stato un disastro economico, impedendo all’Italia di riportare il deficit pubblico sotto il 3% del PIL, non è una fantasia del Governo, ma una triste realtà confermata anche dall’economista Carlo Cot x.com