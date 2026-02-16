Nozze d' oro e di diamante San Valentino di festa per 39 coppie di Massa Lombarda

Il 14 febbraio, nella Sala del Carmine a Massa Lombarda, 39 coppie hanno festeggiato le nozze d’oro e di diamante, celebrando 50 o 60 anni di convivenza. Per molte di loro, questo anniversario rappresenta un viaggio lungo e ricco di ricordi, con alcuni coniugi che hanno condiviso più di mezzo secolo di vita insieme. La cerimonia, organizzata nel giorno di San Valentino, ha coinvolto famiglie e amici, che hanno assistito alle testimonianze di affetto e alle testimonianze di lunga fedeltà.

Sabato 14 febbraio, nella cornice della Sala del Carmine, si è svolta la tradizionale cerimonia dedicata alle coppie massesi che hanno raggiunto un importante traguardo di vita insieme: i 50 e i 60 anni di matrimonio. Sono state 39 le coppie protagoniste dell’iniziativa: 24 hanno festeggiato le nozze d’oro, celebrando 50 anni di unione, mentre 15 coppie hanno raggiunto le nozze di diamante, traguardo dei 60 anni di matrimonio. Nel corso della mattinata è avvenuta la consegna delle pergamene celebrative, quale segno di riconoscimento e gratitudine da parte dell’Amministrazione comunale per il valore umano e sociale rappresentato da queste storie di vita condivisa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il Comune di Arezzo ha organizzato una cerimonia speciale il 14 febbraio 2026, quando 77 coppie con anniversari di matrimonio di 50, 60 e 70 anni si sono riunite a Sant’Angelo al Cassero per ricevere un omaggio ufficiale.

Il 19 gennaio alle 10, nella Piazza Coperta di Salaborsa, il sindaco celebrerà le coppie che hanno raggiunto traguardi importanti, come le nozze di ferro, diamante e oro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.