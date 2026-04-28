Giunta e maggioranza forse c’eravamo tanto amati | aria di crisi no ma qualche spiffero di polemica c’è

La giunta e la maggioranza del comune di Terni sono tornate al centro di polemiche dopo la decisione di azzerare l’esecutivo a febbraio. Nonostante le dichiarazioni di impegno e dedizione verso la città, alcuni segnali di tensione sono emersi, alimentando voci di difficoltà interne. La situazione ha portato a riflettere sulle relazioni tra i membri della maggioranza, mentre il rapporto con l’amministrazione sembra aver subito una battuta d’arresto.

L’amore è eterno finché dura. E forse, quel tratto di penna che lo scorso febbraio ha azzerato la giunta che “ha servito con passione, capacità e onore” la città di Terni, potrebbe avere accorciato i tempi dell'idillio. Detto questo (citazione) più che andare a infilare il naso dentro capannelli.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate C'eravamo tanto amati: è polemica tra Espargaro e la Lidl-TrekRoma, 9 marzo 2026 - Aleix Espargaro corre e sorpassa in curva: non è l'incipit della cronaca di una gara di MotoGp, bensì l'estrema sintesi di una... L’Arabia Saudita e lo sport, c’eravamo tanto amatiIl 15 aprile è stato presentato il nuovo piano del PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, dedicato al periodo 2026-2030, ovvero quello che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: BASSANO DEL GRAPPA | SIPARIETTO IN MAGGIORANZA FRA GIUNTA E PIETROSANTE, GLI ALLEATI ASSISTONO SBALORDITI; Il sindaco D'Alberto 'uomo solo al consiglio': a breve la giunta. Le politiche? Per ora no; Giunta azzerata a Teramo, Futuro In: Autodichiarazione di un fallimento; C’era una volta anche a Sulmona la politica. Ora…. La giunta Bono va sotto sul Bilancio con tre tiratori franchi: maggioranza sul baratroL'opposizione ha già presentato una mozione di sfiducia a Maurizio Bono. I ribelli sembrano decisi a mettere una pietra sulla giunta e ad accogliere il commissario prefettizio. mbnews.it Lo strano caso della mancanza del numero legale in Regione su una mozione condivisa: nel mirino maggioranza e opposizioneIl centrosinistra in difficoltà, provato forse da tante attese sul cambiamento della sanità regionale, scivola su una mozione che prevedeva l’impegno della giunta nella valorizzazione del Cammino di S ... perugiatoday.it La Giunta di Padula chiede al Quirinale il riconoscimento per Michele Specchiale, “Miky Bionic”, simbolo di resilienza, inclusione e impegno sociale dopo un grave incidente sul lavoro - facebook.com facebook Nuovo Regolamento definizione agevolata Entrate, Sebastiani: “Grande lavoro della Giunta e della maggioranza per sostenere i contribuenti reatini”. x.com