C' eravamo tanto amati | è polemica tra Espargaro e la Lidl-Trek

C'era molta tensione tra Aleix Espargaro e la squadra Lidl-Trek durante la gara di oggi. L'iberico ha effettuato un sorpasso in curva che ha attirato l'attenzione, mentre la squadra ha espresso commenti pubblici riguardo alla sua condotta in corsa. La rivalità tra il pilota e il team si è fatta evidente nel corso della competizione, con scambi di opinioni che continuano a far discutere.

Roma, 9 marzo 2026 - Aleix Espargaro corre e sorpassa in curva: non è l'incipit della cronaca di una gara di MotoGp, bensì l'estrema sintesi di una condotta in bici su strada che ha destato polemiche e scalpore, al punto che anche la 'sua' Lidl-Trek ne ha preso le distanze, ricevendo a sua volta la risposta piccata di colui che l'anno scorso aveva rappresentato una delle novità più suggestive della stagione. Espargaro e i sorpassi della discordia: cosa è successo e le reazioni. L'ex pilota professionista nella passata stagione era stato tesserato dalla formazione sviluppo della squadra da quest'anno tedesca (all'epoca statunitense) con...