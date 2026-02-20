Una Medea contemporanea contro le logiche del potere in scena al Teatro Manicomics

Lo spettacolo «ME», presentato al Teatro Manicomics di Piacenza, affronta il tema della lotta contro le logiche di potere. La rappresentazione si ispira alla figura di Medea, portando in scena una protagonista che sfida le convenzioni sociali e si rivolta contro chi la opprime. La regia utilizza scene intense e dialoghi diretti per coinvolgere il pubblico. Lo spettacolo si terrà sabato 21 febbraio alle 21 e domenica 22 alle 18, presso via Scalabrini 19.

Sabato 21 febbraio alle ore 21 e domenica 22 febbraio ore 18 al Teatro Manicomics in via Scalabrini 19 a Piacenza andrà in scena lo spettacolo «ME.DEA Una risata ad occhi spalancati», tragicommedia ispirata al pensiero e alle opere di Christa Wolf. Dopo gli spettacoli il pubblico sarà invitato a dialogare con gli artisti davanti ad un bicchiere di vino offerto dal teatro. Una ME.DEA che risorge dalle ceneri di una narrazione classica che la voleva donna assassina e folle, per farsi voce e corpo di coloro che non si piegano alle logiche del potere onnivoro, combattono gli oppressori con sguardo e cuore limpidi e resistono.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Al teatro Libero la Medea contemporanea di Dea Loher, lo spettacolo è ambientato nel '900 a Manhattan

Leggi anche: Teatro San Carlo, in scena un «Nabucco del popolo contro il potere»

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.