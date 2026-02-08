Sanremo celebra Rosina Greco | un secolo di vita tra storia familiare e cambiamenti della città dei fiori

Sanremo si ferma per festeggiare Rosina Greco, che oggi ha compiuto 100 anni. La città si riempie di amici e familiari per renderle omaggio, tra ricordi e sorrisi. La centenaria racconta di aver visto cambiare Sanremo nel corso degli anni, ma di aver sempre mantenuto il suo spirito forte e legato alla famiglia. La giornata si conclude con una grande festa in piazza, dove tutti si sono uniti per celebrare questo traguardo speciale.

Sanremo si è fermata oggi per celebrare un traguardo straordinario: Rosina Greco ha compiuto cento anni, un secolo di vita vissuto nella città dei fiori, testimone di cambiamenti epocali e di una storia familiare ricca di affetti. La signora Greco, circondata dall’amore dei suoi quattro figli, dodici nipoti e quattro pronipoti, ha ricevuto gli auguri dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Mager e rappresentata dal vicesindaco Fulvio Fellegara. Un evento che ha unito la sfera privata e quella pubblica, sottolineato dalla presenza dell’assessore Lucia Artusi, nipote della festeggiata, legata da un doppio ruolo in questa giornata di gioia.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

