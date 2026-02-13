Pomezia Filomena Marri compie 100 anni | un secolo di vita un simbolo per la città

Filomena Marri ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, un risultato che rappresenta un vero e proprio simbolo per Pomezia. La sua lunga vita, fatta di ricordi e di impegno, si intreccia con la storia della città stessa. Nata in un quartiere storico di Pomezia, Filomena ha visto cambiare il volto della comunità nel corso dei decenni, diventando un punto di riferimento per molte generazioni. La sua festa di compleanno, celebrata ieri con amici e familiari, ha riempito il centro cittadino di affetto e allegria.

Pomezia, 13 febbraio 2026 – Pomezia festeggia un traguardo speciale: Filomena Marri ha compiuto 100 anni. A porgere gli auguri pubblici è la sindaca Veronica Felici, con un messaggio in cui sottolinea il valore umano e simbolico della centenaria, arrivata da Ancona molti anni fa e oggi considerata “una di quelle pometine” che hanno contribuito a costruire l’identità della città. Nel comunicato, la prima cittadina richiama la storia di Filomena come esempio di lavoro, passione per la terra e forza silenziosa, elementi che – secondo Felici – hanno segnato la crescita della comunità negli anni. “A lei va il mio grazie sincero e l’abbraccio di tutta la città di Pomezia”, conclude la sindaca.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

