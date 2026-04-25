Giulia De Lellis ha condiviso di aver tradito due volte in passato, raccontando i dettagli di quegli episodi. Ha anche parlato del suo attuale rapporto con Tony Effe, spiegando il motivo per cui lui non desidera sposarla. La influencer ha toccato temi legati alle sue esperienze amorose, ai dubbi sul futuro e ai progetti di vita, offrendo un quadro chiaro delle sue scelte e delle sue riflessioni più recenti.

Amore, dubbi e progetti di vita: Giulia De Lellis si racconta senza filtri tra confessioni sul passato, il rapporto con Tony Effe e un matrimonio che, almeno per ora, sembra lontano. Ecco le verità dell’influencer che sorprendono i fan. Leggi anche: Ma perché Giulia De Lellis non mostra la figlia ma le nipoti sì? Che assurdo controsenso: lei lo spiega così Ospite del podcast Mamma Dilettante, condotto da Diletta Leotta, Giulia De Lellis ha deciso di mettersi a nudo, raccontando aspetti molto personali del suo passato e della sua relazione attuale. Tra dichiarazioni sorprendenti, riflessioni sulla maternità e progetti futuri, è emerso anche un lato più fragile e autentico della sua personalità, lontano dalle immagini patinate dei social.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Giulia De Lellis senza freni rivela di aver tradito due volte: ecco cosa è successo e perché Tony Effe non vuole sposarla

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