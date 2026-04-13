Giulia De Lellis ha condiviso sui social un messaggio in cui afferma di essere emozionata, aggiungendo di essere in attesa di vedere l'abito dello sposo. Tra i follower circolano speculazioni su un possibile matrimonio con Tony Effe, anche se non ci sono conferme ufficiali. La coppia non ha ancora annunciato pubblicamente alcun dettaglio riguardante un evento così importante.

Giulia De Lellis e Tony Effe sono tornati al centro delle pagine di cronaca rosa dopo la pubblicazione di alcune storie Instagram da parte dell'influencer, che hanno immediatamente riacceso i rumor su un imminente matrimonio con il compagno. La star dei social ha condiviso una serie di scatti all'interno di un prestigioso atelier da sposa, documentando momenti di apparente preparazione che hanno lasciato i follower con il fiato sospeso. Tra le immagini pubblicate spicca la foto di un abito firmato, accompagnata dalla didascalia "Ora tocca alla sposa", seguita da un'altra in cui si dichiara in attesa di vedere l'abito dello sposo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giulia De Lellis e Tony Effe si sposano? Ecco i nuovi indizi...

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