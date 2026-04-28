Durante il battesimo della figlia, l'influencer è stata al centro di molte critiche sui social media per la scelta dell'abito indossato. La pubblicazione di alcune foto ha diviso il pubblico, con alcuni utenti che hanno commentato negativamente, mentre altri hanno difeso la presenza dell'influencer. La discussione ha coinvolto diverse persone, portando alla luce opinioni contrastanti sulla rispettiva interpretazione di rispetto e stile in occasioni religiose.

Doveva essere una giornata di pura spiritualità, un momento intimo da custodire nel cuore della famiglia. E invece il battesimo di Priscilla, la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe, si è trasformato in un campo di battaglia social. Non per la cerimonia in sé, celebrata con tutti i crismi nella prestigiosa Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Non per la benedizione apostolica di Papa Francesco, ottenuta tramite regolare richiesta all’Elemosineria Apostolica. Ma per un dettaglio che, nell’era dell’immagine, è diventato il protagonista assoluto: l’outfit scelto dall’influencer. La coppia, che vive a Milano ma resta profondamente legata alla Capitale, ha scelto Roma per questo passo importante nella vita della piccola Priscilla, nata lo scorso 7 ottobre.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Giulia De Lellis criticata per l’abito al battesimo della figlia che divide l’Italia: cosa ha scatenato la bufera social

Notizie correlate

Giulia De Lellis, bufera per il battesimo della figlia: il motivoL’eco dei social si accende nel giro di poche ore, trasformando una celebrazione privata in un caso pubblico.

Tony Effe e Giulia De Lellis, battesimo della figlia a Roma: la benedizione del Papa e un dettaglio che colpisceBattesimo a Roma per la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis Sabato 25 aprile, a Roma, la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis è stata battezzata...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tony Effe con gioielli e orologio da oltre 180 mila euro al battesimo della figlia Priscilla; Diletta Leotta mostra il pancione a poche settimane dal parto. Ma gli haters non perdonano: Sembri incinta da due anni; Giulia De Lellis nella bufera per il battesimo della figlia, il motivo della raffica di critiche; Giulia De Lellis, bufera per il battesimo della figlia: il motivo.

Giulia De Lellis nella bufera per il battesimo della figlia, il motivo della raffica di critichePiovono critiche su Giulia De Lellis. Nelle scorse ore l’influencer e il compagno Tony Effe hanno battezzato la figlia Priscilla, postando sui social alcuni scatti dell’evento da cui è emerso un parti ... gossipetv.com

Giulia De Lellis criticata per il look al battesimo della figlia - La volta buona 27/04/2026L'influencer Giulia De Lellis e il compagno Tony Effe hanno battezzato la piccola Priscilla alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma. De Lellis ha indossato un lungo trench dura ... msn.com

Sobria ed elegante per la cerimonia religiosa, glamour e audace per la festa con torta a tre piani: così Giulia De Lellis per il battesimo di sua figlia Priscilla a Roma x.com

“Spero mi ricordino per la musica, non per i gossip.” Irama racconta il peso della sovraesposizione vissuta durante la relazione con Giulia De Lellis. Un rapporto complicato con la notorietà, nato nel momento in cui avrebbe voluto solo restare in silenzio. facebook