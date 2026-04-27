Giulia De Lellis bufera per il battesimo della figlia | il motivo

Su social media si sono scatenate molte discussioni dopo che è stato condiviso il battesimo della figlia di una nota influencer. La cerimonia, tenutasi in modo riservato, è stata pubblicata online, scatenando commenti e reazioni da parte di utenti e follower. La vicenda ha attirato l’attenzione generale, portando ad analizzare come un evento privato possa diventare oggetto di attenzione pubblica in poche ore.

L’eco dei social si accende nel giro di poche ore, trasformando una celebrazione privata in un caso pubblico. Il battesimo della piccola Priscilla, figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe, si è infatti trasformato in un terreno di scontro tra opinioni opposte, tra chi invoca il rispetto delle tradizioni e chi invece difende la libertà personale. A far discutere non è stato tanto il contesto, né tantomeno la presenza di un dettaglio legato al Vaticano che ha incuriosito molti, quanto piuttosto una scelta di stile che ha rapidamente infiammato il dibattito online. Battesimo Priscilla: il look di Giulia De Lellis scatena le critiche. Il momento del battesimo di Priscilla avrebbe dovuto rappresentare una giornata di festa e raccoglimento per la coppia, ma l’attenzione si è presto spostata su altro.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Giulia De Lellis, bufera per il battesimo della figlia: il motivo Notizie correlate Giulia De Lellis in minigonna al Battesimo della figlia Priscilla: il look total whiteGiulia De Lellis e Tony Effe hanno celebrato il Battesimo della figlia Priscilla. Leggi anche: Giulia De Lellis, il vestito per il Battesimo della figlia Priscilla fa discutere Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Chiusa in bagno a piangere. Mi vergognavo. Il retroscena di Giulia De Lellis sulla lite con Tony Effe è tutto da ridere; Giulia De Lellis e la scelta per la figlia Priscilla Non posso mostrarvela; Giulia De Lellis: matrimonio a sorpresa con Tony Effe? La rivelazione di Diletta Leotta; Giulia De Lellis nella bufera per il battesimo della figlia, il motivo della raffica di critiche. Giulia De Lellis nella bufera per il battesimo della figlia, il motivo della raffica di critichePiovono critiche su Giulia De Lellis. Nelle scorse ore l’influencer e il compagno Tony Effe hanno battezzato la figlia Priscilla, postando sui social alcuni scatti dell’evento da cui è emerso un parti ... gossipetv.com Tony Effe e Giulia De Lellis, il battesimo della figlia Priscilla a Roma: torta a tre piani e benedizione papaleLa cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, poi la festa in città: tra i dettagli anche la pergamena firmata da Papa Leone XIV ... vanityfair.it «L’idea di andare a Las Vegas a sposarci mi ha fatto sorridere, ma io sogno qualcosa di diverso: vorrei un matrimonio in Italia, circondati da amici e famiglia. » Tony Effe e Giulia De Lellis hanno vissuto un momento davvero importante per la loro famiglia: il bat - facebook.com facebook