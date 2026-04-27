Giugliano maxi carico di droga | arrestato il noto o Napulitano

A Giugliano, un uomo è stato arrestato con oltre 400 grammi di marijuana tra auto e abitazione. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al fermo del soggetto, noto come “o Napulitano”, che è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente durante una perquisizione. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga condotte nel territorio.

?? Cosa sapere Arrestato a Giugliano Giovanni Napolitano con oltre 400 grammi di marijuana tra auto e casa. Il GIP di Napoli Nord dispone i domiciliari per il sessantaquattrenne dopo l'arresto in flagranza. Il GIP del Tribunale di Napoli Nord ha disposto gli arresti domiciliari per Giovanni Napolitano, noto in zona come o napulitano, dopo che la sua detenzione nel carcere di Poggioreale è stata convalidata a seguito dell'arresto in flagranza avvenuto domenica scorsa. Tutto era iniziato tra l .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giugliano, maxi carico di droga: arrestato il noto “o Napulitano Notizie correlate Giugliano, pizza e spaccio di droga: arrestato dopo blitz dei carabinieri noto ristoratoreNuovo arresto nella mattinata di ieri, mercoledì 4 febbraio, nella zona costiera di Giugliano, dove i carabinieri della sezione operativa della... Leggi anche: Giugliano in Campania, ubriaco distrugge hotel e fugge con un carico di birre: arrestato Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giugliano, preso il narcos Vincenzo Netturno: incastrato a un posto di blocco dei carabinieri; Aversa, blitz della Polizia in piazza Vittorio Emanuele: chiuso un locale per gravi carenze igieniche; Inchiesta Teknoservice Marano-Giugliano, in due chiedono il patteggiamento e un altro l'abbreviato. Giugliano, distrugge l'hotel e fugge con un carico di birre: arrestato 26enneTrambusto in un hotel di Giugliano in provincia di Napoli, arrestato dai carabinieri un 26enne molesto in probabile stato di ebbrezza. La vicenda si è svolta in una struttura alberghiera in via ... ilmattino.it Sfascia l'hotel e fugge con un carico di birreIn via Carrafiello, una strada isolata della campagna di Varcaturo a Giugliano nella hall di un hotel, un 26enne evidentemente ubriaco sta minacciando e aggredendo il personale della reception. Poco ... ansa.it Giugliano, carte d'Identità tra odissea e degrado: cittadini in fila dalle 5 del mattino. Borrelli sommerso dalle proteste: "Servizi inadeguati, subito un intervento" A Giugliano in Campania il diritto a un documento d'identità è diventato un miraggio. Nelle ultime ore - facebook.com facebook