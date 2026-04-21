Giugliano fermato a bordo di una Fiat Panda con droga | arrestato 64enne

Un uomo di 64 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania. Durante un controllo a bordo di una Fiat Panda, sono state trovate sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in caserma per gli accertamenti. La droga sequestrata verrà analizzata per determinarne la quantità e la tipologia.

Si chiama Giovanni Napoletano ed è un 64enne già noto alle forze dell’ordine l’uomo arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio dai carabinieri I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo viaggiava a bordo di una Fiat Panda quando è stato fermato e trovato. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, fermato a bordo di una Fiat Panda con droga: arrestato 64enne Notizie correlate Ferentino. Con droga a bordo trenta di investire un Carabiniere per sfuggire all’arresto. 64enne già noto in manetteCronache Cittadine FERENTINO – Nella serata di ieri 6 Febbraio, a Ferentino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di... Leggi anche: GIUGLIANO IN CAMPANIA: carabinieri arrestano 64enne per droga. In casa 203 grammi di marijuana Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: CARABINIERI DI NAPOLI * : IL 64ENNE ARRESTATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA PER SPACCIO, AVEVA 203 GRAMMI DI MARIJUANA IN CASA; Giugliano, in casa oltre 200 grammi di droga pronta alla vendita: in manette un 64enne. I carabinieri arrestano un 64enne per droga. In casa 203 grammi di marijuanaI carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 64enne della zona, già noto alle forze dell’ordine. Fermato, ... napolitoday.it