Giudice Sportivo | multato il Manfredonia tre gare di squalifica per Babaj out anche Spinelli e Jallow

Da ilsipontino.net 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giudice Sportivo ha multato il Manfredonia Calcio 1932 con 800 euro per aver consentito ai propri tifosi di introdurre e usare otto fumogeni nel settore riservato. Sono state inflitte tre giornate di squalifica a Babaj, mentre Spinelli e Jallow sono stati esclusi dalle prossime partite. La decisione riguarda comportamenti dei sostenitori e le conseguenze sui giocatori coinvolti.

Euro 800,00 MANFREDONIA CALCIO 1932Per avere i propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (8 fumogeni) all’interno del settore loro riservato. (R CdC) TRE GIORNATE DI SQUALIFICABABAJ DANJEL (MANFREDONIA CALCIO 1932)Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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