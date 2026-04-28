Giudice Sportivo | multato il Manfredonia tre gare di squalifica per Babaj out anche Spinelli e Jallow

Il Giudice Sportivo ha multato il Manfredonia Calcio 1932 con 800 euro per aver consentito ai propri tifosi di introdurre e usare otto fumogeni nel settore riservato. Sono state inflitte tre giornate di squalifica a Babaj, mentre Spinelli e Jallow sono stati esclusi dalle prossime partite. La decisione riguarda comportamenti dei sostenitori e le conseguenze sui giocatori coinvolti.

Euro 800,00 MANFREDONIA CALCIO 1932Per avere i propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (8 fumogeni) all’interno del settore loro riservato. (R CdC) TRE GIORNATE DI SQUALIFICABABAJ DANJEL (MANFREDONIA CALCIO 1932)Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Giudice Sportivo: multato il Manfredonia, tre gare di squalifica per Babaj, out anche Spinelli e Jallow Notizie correlate Leggi anche: Nessuna squalifica per Conte: il Giudice Sportivo non lo cita nel comunicato Milan multato dal Giudice sportivo: cosa è accaduto prima e durante il match con il NapoliIl Giudice sportivo ha inflitto una multa ‘salata’ al Milan dopo il match contro il Napoli. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giudice Sportivo Serie A: Napoli multato, il Lecce perde un leader per lo scontro diretto; Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: tre calciatori squalificati, multe per Lecce e Napoli; GIUDICE SPORTIVO | Nuova Curva Sud, altra multa: 4.000 euro per oggetti lanciati in campo; Giudice sportivo, un turno di stop al fisioterapista del Sassuolo: ecco perché. Giudice sportivo: Hristov salta il Venezia e viene multato. Squalificato anche Luca MoraL'assistente di D'Angelo allontanato per aver contestato una decisione arbitrale. Entra in diffida Beppe Di Serio ... msn.com Giudice Sportivo, multa e una squalifica per il LecceSarà un Verona-Lecce senza Tiago Gabriel quello in programma nella giornata di sabato. Il difensore centrale portoghese è stato appiedato dal Giudice Sportivo per aver ricevuto la quinta ammonizione d ... calciolecce.it River Delfini-Pietracuta, follia in campo: mano pesante del Giudice Sportivo dopo l’aggressione all’arbitro Leggi qui: https://altarimini.it/river-delfini-pietracuta-follia-in-campo-mano-pesante-del-giudice-sportivo-dopo-laggressione-allarbitro.php - facebook.com facebook Giudice sportivo #CoppaItalia, #Sarri squalificato: non sarà in panchina per la finale tra #Inter e #Lazio x.com