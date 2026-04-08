Milan multato dal Giudice sportivo | cosa è accaduto prima e durante il match con il Napoli

Dopo la partita tra Milan e Napoli, il Giudice sportivo ha deciso di multare il club rossonero con una sanzione di 25mila euro. La decisione è stata presa in seguito a verifiche sulle condotte e sugli episodi verificatisi prima e durante l'incontro. La multa rappresenta una conseguenza diretta delle violazioni riscontrate nel corso del match.

Il Giudice sportivo ha inflitto una multa ‘salata’ al Milan dopo il match contro il Napoli. Al club rossonero, infatti, è stata elevata un'ammenda di 25mila euro. La sanzione pecuniaria, come si legge dal comunicato ufficiale diffuso dalla Lega Serie A, è arrivata “a titolo di responsabilità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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