Nessuna squalifica per Conte | il Giudice Sportivo non lo cita nel comunicato

La decisione è arrivata: Antonio Conte non rischia squalifiche. La Lega Serie A ha pubblicato il comunicato ufficiale e non ha citato il tecnico dell’Inter tra i sanzionati. Niente multe né turni di stop, quindi, per il mister nerazzurro dopo le recenti partite di Coppa Italia.

La Lega Serie A ha pubblicato il dispositivo del Giudice Sportivo relativo all'ultimo turno di Coppa Italia. C'era grande attesa per la posizione di Antonio Conte, finito al centro delle polemiche dopo le frasi rivolte all'arbitro Manganiello durante Napoli-Como. Nel comunicato ufficiale, però, non compare alcuna sanzione né squalifica nei confronti del tecnico azzurro. Il comunicato Nel dettaglio, il Giudice Sportivo – «premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei quarti di finale i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Juventus e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all'art.

