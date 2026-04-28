Giudice Sportivo Inter le sentenze dopo la 34a giornata | due ammoniti e la decisione finale contro i tifosi nerazzurri

Dopo la giornata 34 del campionato, il Giudice Sportivo ha emesso le sue decisioni relative alla squadra dell'Inter. Sono stati sanzionati due giocatori con un cartellino giallo ciascuno. Inoltre, è stata presa una decisione contro i tifosi nerazzurri, che comporta una conseguenza definitiva. Queste sono le principali novità ufficiali riguardanti la squadra e il suo pubblico.

di Paolo Moramarco Giudice Sportivo Inter, le sentenze dopo la 34a giornata sulla squadra di Chivu: due ammoniti e la decisione finale contro i tifosi nerazzurri. La Lega Serie A ha ufficializzato il comunicato del Giudice Sportivo relativo alla 34ª giornata di campionato, con i provvedimenti disciplinari successivi all’ultimo turno. Nel documento viene citata anche l’ Inter, impegnata contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino pareggiata 2-2. Inter, richiamo per i sostenitori. Nel comunicato si legge che i tifosi di diverse società, tra cui quelli nerazzurri, hanno introdotto e utilizzato materiale pirotecnico nei rispettivi settori degli impianti sportivi.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giudice Sportivo Inter, le sentenze dopo la 34a giornata: due ammoniti e la decisione finale contro i tifosi nerazzurri Notizie correlate Giudice Sportivo Serie A, arriva la decisione UFFICIALE dopo Cremonese Inter: sospiro di sollievo per i nerazzurriMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Petardo Audero: ufficiale la decisione del Giudice Sportivo. Ecco i provvedimenti contro l’Inter dopo quanto successo contro la CremoneseTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Coppa Italia, Sarri salterà la finale Lazio-Inter: la decisione del Giudice sportivo; Giudice Sportivo, Torino-Inter senza squalificati: i granata ritrovano Ismajli; Giudice sportivo Coppa Italia, Sarri squalificato: non sarà in panchina per la finale tra Inter e Lazio; Coppa Italia, il giudice sportivo squalifica Palladino e Sarri che salta la finale con l’Inter. UFFICIALE – Serie A, Giudice Sportivo: Inter, due sanzionati. La decisione sui tifosiLa Lega Serie A ha diramato un comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo dopo il 34° turno del campionato ... msn.com Giudice sportivo, 3 squalificati in vista del 35º turno di campionato. Nessuna ammenda per la Juventus. Ottava sanzione per LocatelliIl giudice sportivo di Serie A ha comunicato le sue decisoni in seguito alla 34ª giornata di Serie A. Non si registra nessuna ammenda per la Juventus. Mentre Locatelli ha preso ... tuttojuve.com Il giudice sportivo della ha inflitto una squalifica a Sarri: il tecnico salterà la finale tra Inter e Lazio e - facebook.com facebook Coppa Italia, il giudice sportivo squalifica Palladino e Sarri che salta la finale con l’Inter x.com