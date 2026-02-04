Giudice Sportivo Serie A arriva la decisione UFFICIALE dopo Cremonese Inter | sospiro di sollievo per i nerazzurri

Il Giudice Sportivo ha deciso: l’Inter dovrà pagare una multa di 50mila euro e riceve una diffida dopo quanto accaduto a Cremona. La società nerazzurra respira, anche se San Siro resta aperto per la partita contro la Juventus. La decisione ufficiale è arrivata poco fa, chiarendo la posizione della Lega sul caso.

Inter News 24 Giudice Sportivo Serie A, multa di 50mila euro e diffida per l'Inter dopo i fatti di Cremona: San Siro resta aperto con la Juve. È arrivata la sentenza definitiva del Giudice Sportivo sui fatti di Cremona. L'Inter può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda la continuità del supporto a San Siro: niente chiusura della Curva Nord per il Derby d'Italia contro la Juventus. Il giudice ha scelto la linea della sanzione economica massima unita a una diffida specifica. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Giudice Sportivo Serie A, caso Audero, il verdetto: 50.000 euro di multa all'Inter e diffida.

