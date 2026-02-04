Petardo Audero | ufficiale la decisione del Giudice Sportivo Ecco i provvedimenti contro l’Inter dopo quanto successo contro la Cremonese

Il Giudice Sportivo ha deciso: Audero è stato sanzionato dopo l’episodio con l’Inter durante la partita contro la Cremonese. La decisione è ufficiale e i provvedimenti contro i nerazzurri sono stati annunciati. La situazione si è sbloccata con una decisione chiara, che mette fine alle incertezze sulla vicenda.

. La Juve assiste da spettatrice interessata alle vicende extra-campo che stanno scuotendo gli equilibri del campionato in queste ore. Il post-partita della recente sfida tra Cremonese e Inter lascia strascichi pesanti, che si trascinano ben oltre il rettangolo verde per approdare direttamente nelle aule della giustizia sportiva e amministrativa. A seguito dei gravi episodi verificatisi allo Stadio “Giovanni Zini”, il Giudice Sportivo ha emesso un verdetto che suona come un severissimo monito nei confronti della società nerazzurra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare l’Inter dopo il petardo lanciato da Audero nel match contro la Cremonese.

Nei quartieri di San Siro, il rumore si è spento dopo che il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare l’Inter.

