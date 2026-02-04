Petardo Audero | ufficiale la decisione del Giudice Sportivo Ecco i provvedimenti contro l’Inter dopo quanto successo contro la Cremonese
. La Juve assiste da spettatrice interessata alle vicende extra-campo che stanno scuotendo gli equilibri del campionato in queste ore. Il post-partita della recente sfida tra Cremonese e Inter lascia strascichi pesanti, che si trascinano ben oltre il rettangolo verde per approdare direttamente nelle aule della giustizia sportiva e amministrativa. A seguito dei gravi episodi verificatisi allo Stadio “Giovanni Zini”, il Giudice Sportivo ha emesso un verdetto che suona come un severissimo monito nei confronti della società nerazzurra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Petardo Audero: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo nei confronti dell’Inter! Ecco quale provvedimento è stato adottato
Petardo contro Audero a Cremona, Inter multata: la spiegazione del Giudice SportivoIl tifoso dell'Inter che a Cremona durante la partita contro la Cremonese ha lanciato in campo un petardo, stordendo il portiere Audero e interrompendo la gara per qualche minuto, è in condizioni crit ... corrieredellosport.it
Petardo Audero in Cremonese-Inter, ufficiale la decisione del Giudice SportivoIl petardo lanciato da un tifoso interista durante Cremonese-Inter di domenica sera, che ha colpito il portiere di casa Emil Audero, ha fatto molto discutere. Dopo tante polemiche e indiscrezioni medi ... msn.com
