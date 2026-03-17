Colpo di coda dell’inverno temperature giù e torna la neve | le previsioni meteo

Le previsioni meteo segnalano un improvviso cambiamento delle condizioni climatiche con un calo di temperatura di 6-7 gradi e nevicate che tornano a interessare alcune aree. Il maltempo si concentra principalmente al Sud, mentre venti più freddi provenienti dai Balcani si fanno sentire. La primavera sembra ancora lontana dall'affermarsi, con il tempo che si mantiene instabile e variabile.

(Adnkronos) – Primavera, anzi no. Sembrava fatta per l'arrivo definitivo della bella stagione e invece assistiamo a un colpo di coda dell'inverno con un calo termico anche di 6-7 gradi, maltempo e tempo instabile al Sud e venti balcanici più freddi. Ci apprestiamo a vivere, dicono i meteorologi, un mezzo ribaltone atmosferico, caratterizzato dal ritorno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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