A partire dal primo giugno 2026, GitHub lancerà un nuovo sistema di pagamento per Copilot basato sull’utilizzo di token. Questa modifica cambierà il modo in cui gli utenti accedono al servizio, introducendo un modello a consumo. La piattaforma ha annunciato questa novità senza specificare dettagli sui costi o le modalità di utilizzo. La decisione riguarda tutti gli utenti che utilizzano Copilot, senza distinzione di livello o abbonamento.

? Cosa sapere GitHub introduce il sistema a consumo tramite token per Copilot dal primo giugno 2026.. Il nuovo modello basato su GitHub AI Credits sposta i costi sulla complessità dei task.. Dal primo giugno 2026 GitHub cambierà radicalmente il modello di fatturazione per Copilot, passando da un sistema basato sul numero di richieste premium a uno calcolato sui token effettivi utilizzati. La nuova gestione dei costi, che coinvolgerà input, output e dati in cache, introdurrà i cosiddetti GitHub AI Credits, con tariffe che seguiranno le quote API di ogni singolo modello. Le tariffe base rimarranno invariate: i piani Copilot Pro e Pro+ si manterranno rispettivamente a 10 e 39 dollari al mese, mentre per le versioni Business e Enterprise i costi saranno di 19 e 39 dollari per utente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GitHub Copilot: arriva il nuovo sistema a consumo basato sui token

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