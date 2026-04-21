GitHub stretta i cordoni | nuovi limiti e costi per Copilot

GitHub ha annunciato un cambiamento nelle sue politiche riguardo a Copilot, sospendendo le nuove iscrizioni ai piani individuali e limitando l'accesso alle risorse computazionali. La decisione riguarda anche la gestione dei costi e delle risorse, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo e i finanziamenti necessari per il servizio. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora indicato una data di ripristino o ulteriori dettagli sui futuri sviluppi.

GitHub ha deciso di intervenire drasticamente sulla gestione delle proprie risorse computazionali, sospendendo le nuove iscrizioni ai piani individuali e restringendo i margini di utilizzo per Copilot. La mossa risponde all’esplosione delle attività agentiche, che hanno saturato la capacità del sistema con sessioni parallele di lunga durata, portando molti utenti a toccare i limiti previsti per il mantenimento dell’affidabilità del servizio. Nuovi vincoli operativi e restrizioni sui modelli avanzati. La riorganizzazione dei flussi di lavoro impone una distinzione netta tra le diverse tipologie di abbonamento. Chi possiede un piano Pro si trova ora di fronte a un tetto massimo di 300 richieste, mentre per gli utenti del piano Pro+ la soglia è fissata a 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GitHub stretta i cordoni: nuovi limiti e costi per Copilot Demo: Using GitHub Copilot CLI and yolo mode Notizie correlate Stretta sulle recensioni online. Nuovi limiti per chi commentaScattano le nuove disposizioni che regolano le recensioni online nel settore alberghiero e della ristorazione. Casalpusterlengo: scatta la stretta sulla movida con pattuglie e limitiLa notte tra sabato e domenica 12 aprile 2026, Casalpusterlengo ha vissuto un primo test operativo di nuovi regolamenti volti a disciplinare la vita...