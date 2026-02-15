Gallarate | Tariffe servizi sociali il sindaco difende il nuovo sistema basato sull’ISEE e l’equità d’accesso

Il sindaco di Gallarate, Marco Bianchi, ha deciso di intervenire dopo le numerose proteste sulla riforma delle tariffe sociali, che ora si basano sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Bianchi ha spiegato che il nuovo sistema mira a garantire maggiore equità, ma molte famiglie si sono lamentate perché ora pagano di più. La questione è diventata un argomento caldo in città, con i residenti che si sono radunati davanti al municipio per chiedere chiarimenti e spiegazioni.

Gallarate, il Sindaco Risponde alle Critiche sul Nuovo Sistema di Tariffe per i Servizi Sociali. Gallarate è al centro di un acceso dibattito sulle nuove modalità di compartecipazione ai costi dei servizi sociali. Il sindaco Andrea Cassani ha difeso le misure introdotte a dicembre 2023, sottolineando come queste siano volte a garantire una distribuzione più equa delle risorse e maggiori tutele per anziani e persone con disabilità, rispondendo alle accuse sollevate dal Partito Democratico. La questione riguarda gli aumenti delle tariffe per l’accesso a determinati servizi e ha generato preoccupazione tra alcune famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha aumentato la soglia ISEE per l'accesso ai bonus sociali relativi a energia elettrica, acqua e rifiuti.

