LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Seixas cala il tris in volata

Oggi si corre la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Lo spagnolo Javier Romo, in forza alla Movistar Team, ha concluso la frazione terzo, arrivando poco oltre il minuto di ritardo rispetto ai primi. La gara prosegue con i ciclisti impegnati in un percorso che si sta rivelando molto combattuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:43 Lo spagnolo Javier Romo della Movistar Team chiude terzo con un ritardo di poco superiore al minuto. 17:42 Sprint imperioso di Seixas che non ha difficoltà a regolare Lipowitz. 17:40 Il margine del duo di testa sugli inseguitori è di 50”. 17:38 Il gruppetto degli inseguitori ha raggiunto Roglic e Romo. 17:36 Seixas tenterà l’allungo nel finale o se la giocherà in volata? 17:33 La velocità media aggiornata è di 38,6 kmh. 17:30 Mancano dieci chilometri alla fine della tappa. 17:28 La maglia gialla ha vinto lo sprint del GPM di Urkaregi. 17:25 Paul Seixas, con il bottino odierno, ha sorpassato Joan Bou e conquistato la vetta della classifica dei GPM con 29 punti, 17:22 Il vantaggio di Seixas e Lipowitz sui più diretti inseguitori è di 27”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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