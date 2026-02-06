Etoile de Bessèges 2026 Uhlig vince la terza tappa Kubis nuovo leader della corsa

Henri Uhlig ha conquistato la terza tappa dell’Etoile de Bessèges, portando a casa la sua prima vittoria in carriera. Il tedesco dell’Alpecin-Premier Tech ha tagliato il traguardo a Bessèges, mentre Kubis si prende la leadership della corsa. La gara continua a sorprendere, con i favoriti che si sfidano per il primo posto.

Prima vittoria in carriera per il tedesco Henri Uhlig. Il velocista dell’Alpecin-Premier Tech ha trionfato nella terza tappa dell’Etoile de Bessèges con arrivo proprio a Bessèges. Seconda posizione allo sprint per lo slovacco Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets), che è il nuovo leader della corsa, mentre in terza posizione ha concluso il francese Louis Hardouin (Van Rysel Roubaix). Ampia la fuga di giornata che vede protagonisti Blake Agnoletto (Groupama-FDJ United), Kasper Haugland (Decathlon-CMA CGM), Sebastien Grignars (Lotto-Intermarchè), Alexis Renard (Cofidis), Alexys Brunel (TotalEnergies), Tomas Kopecky (Unibet Rose Rockets), Alexandre Balmer (Solution Tech NIPPO Rali), Leandre Huck (Van Rysel Roubaix), Theo Delacroix (St Michel – Preference Home – Auber93) e Victor Papon (Nice Métropole Côte d’Azur). 🔗 Leggi su Oasport.it

