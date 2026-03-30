Murada a un passo dalla Coppa del Mondo | dodici azzurri a Villars sur Ollon per la tappa finale

Dodici atleti italiani sono arrivati a Villars sur Ollon per disputare l’ultima tappa della stagione. La leader della classifica generale, proveniente dalla Valtellina, conta 880 punti, seguita da due francesi. Dal primo al cinque aprile, in Svizzera, si assegneranno anche le coppe di specialità. La competizione conclude il circuito di questa stagione sportiva.

La valtellinese guida la classifica generale con 880 punti davanti alle francesi Harrop e Ravinel. Dal 1° al 5 aprile in Svizzera si assegneranno anche le coppe di specialità. De Silvestro in testa nell’individuale Il momento della verità si avvicina per Giulia Murada. La valtellinese, attuale leader della classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpinismo, si prepara ad affrontare la tappa conclusiva del circuito maggiore, in programma a Villars sur Ollon, in Svizzera, da mercoledì 1 a domenica 5 aprile. Quattro prove — vertical, individuale, sprint e staffetta mista — chiamate a dare un volto definitivo alla stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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