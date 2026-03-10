Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi Cosne-Cours-sur-Loire-Pouilly-sur-Loir | orari tv percorso favoriti Sarà Visma contro Lidl-Trek?

Oggi si corre la terza tappa della Parigi-Nizza 2026, da Cosne-Cours-sur-Loire a Pouilly-sur-Loir. La gara, alla sua ottantiquattresima edizione, vede protagonisti i team Visma e Lidl-Trek, con gli orari di partenza e arrivo trasmessi in diretta televisiva. Il percorso di questa tappa si snoda attraverso un tracciato pianeggiante, con i favoriti che si contendono la vittoria finale.

Siamo arrivati alla terza tappa della Parigi-Nizza 2026, celeberrima corsa francese arrivata alla sua ottantaquattresima edizione. Quella di oggi sarà una frazione molto particolar e, in quanto i corridori si cimenteranno nella prova a cronometro a squadre in un percorso di 23.5 km con partenza da Cosne-Cours-sur-Loire ed arrivo a Pouilly-sur-Loir. La partenza è prevista alle 15:10 con la Team Picnic PostNL alle 15:10, l’ultima invece sarà la EF Education – EasyPost alle ore 15:54. Inutile dire che la gara offre il primo, importante, snodo della competizione. Ricordiamo che al momento in vetta alla classifica generale c’è lo statunitense Luke Lamperti davanti al belga Vito Braet e a Laurence Pithie, staccato di sei secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

