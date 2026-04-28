Giovedì 30 aprile riapre l’ufficio postale di Castelvetro

L’ufficio postale di Castelvetro Piacentino riaprirà al pubblico giovedì 30 aprile dopo un periodo di chiusura. I lavori di ristrutturazione sono stati realizzati seguendo il modello Polis. La riapertura consentirà di tornare a usufruire dei servizi postali presso la sede rinnovata. La struttura sarà aperta agli utenti come di consueto, con eventuali dettagli sugli orari comunicati dall’ente postale.

Giovedì 30 aprile riaprirà al pubblico l’ufficio postale di Castelvetro Piacentino dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Per la sola giornata di giovedì 30 l’apertura è prevista per le ore 11. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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