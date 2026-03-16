Dopo il restyling riapre l’ufficio postale di Pontenure

L’ufficio postale di Pontenure in Via Quattro Novembre 12 ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. L’intervento ha permesso di aggiornare gli spazi e di ripristinare i servizi offerti ai cittadini. Ora l’ufficio può garantire l’accesso ai principali servizi della Pubblica Amministrazione, riprendendo le attività quotidiane normalmente svolte in quella sede.

Dopo i lavori di ristrutturazione ha riaperto l’ufficio postale di Pontenure. I lavori di ammodernamento della sede di Via Quattro Novembre 12 consentono di accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione. La sede seguirà il suo consueto orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. In provincia di Piacenza sono 20 le sedi realizzate su 45 totali. Nella nuova sede postale sono già attivi i principali servizi della pubblica amministrazione, tra questi anche il più atteso ovvero quello della richiesta e rinnovo passaporti. L’ufficio ha già effettuato oltre 33 richieste, mentre nella provincia sono oltre 2. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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