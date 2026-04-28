Giovanni Vernia a teatro Data orario e dove acquistare i biglietti

Da milanotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Vernia sarà in scena giovedì 28 maggio al Teatro Giorgio Gaber con lo spettacolo ‘Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso edition’. Lo spettacolo è diretto da Giampiero Solari e Paola Galassi. I biglietti sono disponibili attraverso i canali ufficiali del teatro e online, dove è possibile scegliere tra diverse opzioni di posti e orari. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in un teatro di Milano.

Giovedì 28 maggio Giovanni Vernia arriva al Teatro Giorgio Gaber per lo spettacolo ‘Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso edition’, per la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi.Lo spettacoloIl nuovo show dell'attore comico è un’inedita versione dello spettacolo ‘Vernia o Non Vernia’, che ha.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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