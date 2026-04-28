Giovanni Vernia a teatro Data orario e dove acquistare i biglietti

Giovanni Vernia sarà in scena giovedì 28 maggio al Teatro Giorgio Gaber con lo spettacolo ‘Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso edition’. Lo spettacolo è diretto da Giampiero Solari e Paola Galassi. I biglietti sono disponibili attraverso i canali ufficiali del teatro e online, dove è possibile scegliere tra diverse opzioni di posti e orari. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in un teatro di Milano.

Giovedì 28 maggio Giovanni Vernia arriva al Teatro Giorgio Gaber per lo spettacolo ‘Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso edition’, per la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi.Lo spettacoloIl nuovo show dell'attore comico è un’inedita versione dello spettacolo ‘Vernia o Non Vernia’, che ha.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Giovanni Vernia al Teatro Cartiere Carrara con "Vernia o non Vernia"Giovanni Vernia, attore, conduttore televisivo e radiofonico, comico tra i più conosciuti in Italia, sarà in tournée nel 2026 con "VERNIA O NON... Marracash e Guè in concerto a Milano: orario e dove acquistare i bigliettiSabato 12 e domenica 13 settembre all’Ippodromo di San Siro torna la coppia Marracash e Guè, due dei volti più noti della scena rap nazionale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giovanni Vernia a Schio: Il teatro è la mia dimensione ideale; Giovanni Vernia al Teatro Cartiere Carrara con Vernia o non Vernia; Giovanni Vernia sceglie il Teatro Sociale: il grande show Sbrilluccicoso approda a Mantova; Giovanni Vernia a Torino per il suo nuovo show: due date al Teatro Alfieri per la registrazione TV. Giovanni Vernia a teatro. Data, orario e dove acquistare i bigliettiIl nuovo show dell'attore comico è un’inedita versione dello spettacolo ‘Vernia o Non Vernia’, che ha riempito i teatri italiani negli anni pre-covid e in cui Giovanni si racconta in modo autoironico ... milanotoday.it Giovanni Vernia a Torino per il suo nuovo show: due date al Teatro Alfieri per la registrazione TVIl 19 e 20 maggio 2026 Giovanni Vernia porta al Teatro Alfieri di Torino il suo show Vernia o non Vernia. Due date speciali con registrazioni TV ... torinotoday.it Sky. . È Giovanni Vernia il protagonista della nuova puntata di "Stories", il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore Omar Schillaci, con la regia di Roberto Contatti, il comico e conduttore radiofonico si raccont facebook