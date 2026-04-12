L’Unieuro conquista la salvezza con due giornate di anticipo

Il team biancorosso di Forlì ha ottenuto la salvezza con due partite di anticipo. La squadra ha vinto in casa contro Livorno con il punteggio di 91-86. Nel frattempo, Cento ha perso contro Scafati, contribuendo alla permanenza del team forlivese in serie A2. La partita si è giocata il 12 aprile 2026.

Forlì, 12 aprile 2026 – Forlì conquista la salvezza con due giornate di anticipo. I biancorossi strappano una grande vittoria su Livorno (91-86) e, con Cento ko contro Scafati, brindano alla permanenza in serie A2. L’intensità dell’ultima frazione, unita ai canestri di Gaspardo (24) e dell’ultimo arrivato Rosser (17 e 9 rimbalzi) fanno esplodere l’Unieuro Arena. Difesa energica, transizioni rapide e la partenza dell’Unieuro è subito positiva: 9 punti di Gaspardo alla palla a due e 8 di Rosser a fine primo quarto valgono il +8 (29-21). Livorno è nervosa e ‘propizia’ poi l’allungo forlivese sul +12 a metà seconda frazione (41-29), ma poi accende l’asse Penna-Tiby e, segnando 22 punti in 4’35” di gioco, mette la freccia (48-51) su una Forlì spentasi con lo scorrere dei minuti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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