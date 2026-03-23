. Altro obiettivo conquistato dalle bianconere dopo il Viareggio. Le giovani bianconere continuano a dominare la scena nazionale: la Juventus Women Primavera ha ufficialmente strappato il pass per le Final Four scudetto, raggiungendo l’obiettivo con ben quattro giornate d’anticipo. La squadra guidata da Marco Bruzzano sta conducendo un campionato magistrale, consolidando il primo posto in classifica con 39 punti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il distacco abissale di 12 lunghezze sul Parma, attualmente quinta forza del torneo, garantisce matematicamente la qualificazione (le bianconere hanno anche una gara in meno rispetto alle ducali). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Primavera alla Final 4 scudetto con quattro giornate di anticipo

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