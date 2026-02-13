YouthBank Bergamo premiati i progetti dei giovani per i giovani | 25 mila euro a tre iniziative di impatto sociale e culturale

A Bergamo, YouthBank ha premiato tre progetti realizzati da giovani per i giovani, con un finanziamento totale di 25 mila euro. La Fondazione della Comunità Bergamasca ha deciso di affidare per la prima volta a ragazzi under 30 la gestione e la scelta delle iniziative, che puntano a creare impatto sociale e culturale tra i coetanei. I progetti selezionati dimostrano come i giovani possano contribuire concretamente alla comunità, portando idee fresche e soluzioni innovative.

Sono tre i progetti selezionati e finanziati dal primo bando YouthBank Bergamo, per un valore complessivo di 25 mila euro, al termine del percorso promosso da Fondazione della Comunità Bergamasca che, per la prima volta in provincia, ha affidato a ragazze e ragazzi under 30 la responsabilità di ideare, valutare e finanziare iniziative di utilità sociale rivolte ai loro coetanei. I progetti vincitori sono stati presentati nel corso della serata "Idee che diventano futuro", ospitata giovedì 12 febbraio negli spazi di DASTE Bergamo, evento che ha celebrato il primo anno di attività di YouthBank Bergamo e il protagonismo delle nuove generazioni.