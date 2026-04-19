Giovani Democratici | la Basilicata guida il futuro del movimento
I Giovani Democratici annunciano che la Basilicata assume un ruolo di rilievo nel panorama del movimento giovanile politico a livello nazionale. La regione si distingue per aver eletto un nuovo rappresentante che si inserisce nel contesto di questa organizzazione. Questo cambiamento viene comunicato attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le tempistiche dell’elezione.
La rappresentanza politica giovanile nazionale vede oggi un nuovo protagonista proveniente dal cuore della Basilicata. Giuseppe Santochirico, originario del comune di San Mauro Forte, è stato investito dell’incarico di vicepresidente nazionale dei Giovani Democratici, assumendo contemporaneamente la responsabilità di segretario d’aula per la Direzione nazionale dell’organizzazione. Il peso di una nuova leadership territoriale. L’elezione di Santochirico non rappresenta soltanto un avanzamento personale all’interno delle gerarchie del movimento, ma segna un punto di svolta per la partecipazione dei territori spesso percepiti come distanti dai centri decisionali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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