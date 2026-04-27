Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro | i dati di Arezzo

Arezzo, 27 aprile 2026 – In occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro sono stati diffusi i dati relativi agli incidenti e alle denunce nella città. Secondo le statistiche più recenti, nel corso dell’ultimo anno si sono registrati alcuni infortuni sul lavoro, con un aumento rispetto all’anno precedente. Le autorità hanno ricordato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulle norme di sicurezza e di promuovere interventi di prevenzione.

Arezzo, 27 aprile 2026 – In occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro del 28 aprile, i dati diffusi dall’INAIL sulle denunce degli infortuni, dati ancora suscettibili di variazioni, ma che ad una prima analisi restituiscono un quadro che, pur con alcune stabilizzazioni, continua a destare forte preoccupazione, soprattutto sul fronte delle malattie professionali. Nei primi due mesi del 2026, in Toscana si registrano 6.870 denunce di infortunio, in lieve calo rispetto alle 6.924 dello stesso periodo del 2025. Un dato apparentemente stabile, che però non deve ingannare: gli infortuni mortali passano da 12 a 10 nel...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro: i dati di Arezzo Notizie correlate Leggi anche: Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro: open day e safety check gratuiti alla Livith s.p.a. Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, Edilcassa Sicilia promuove giornata dedicata alla formazioneIl 28 aprile, in occasione della “Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro”, Edilcassa Sicilia promuove a Palermo un’importante... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 28 aprile, giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro 'Non è fatalità. È il sistema che va cambiato'; 63ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni; Giornata Mondiale della Terra: la sfida del cambiamento; GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO. Giornata Mondiale del DNA 2026: per commemorare la scoperta di Watson e Crick oltre al Progetto Genoma UmanoScopri la Giornata Mondiale del DNA 2026: eventi e celebrazioni per commemorare la scoperta della struttura del DNA. microbiologiaitalia.it Giornata Mondiale del Libro, come nasce e perché si festeggia il 23 aprileNata in Catalogna, la Giornata Mondiale del Libro si festeggia ogni 23 aprile e in Spagna è conosciuta anche come festa delle rose. Scopriamo curiosità e aneddoti legati a questa speciale ricorrenza. libreriamo.it 27 APRILE 2026 GIORNATA MONDIALE DEL DISEGNO “Il disegnare induce la mente creativa a esporre i propri meccanismi. Il disegnare dischiude il cuore del pensiero visivo, risveglia magicamente l’immaginazione. Il disegnare è un atto di meditazione.” E - facebook.com facebook