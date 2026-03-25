Aereo delle Frecce Tricolori al centro di piazza del Plebiscito a Napoli l'anniversario dell'Aeronautica Militare

A Napoli, in piazza del Plebiscito, è stato osservato un aereo delle Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare. L'evento si è svolto nell'ambito delle celebrazioni per l’anniversario dell’Aeronautica Militare. L’aereo si è posizionato al centro della piazza, attirando l’attenzione dei presenti. La manifestazione ha coinvolto diverse autorità e pubblico, con l’obiettivo di commemorare questa ricorrenza.

Un aereo delle Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare è comparso al centro di piazza del Plebiscito a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Boato per il passaggio delle Frecce tricolori oggi a Roma: esercitazione per la Giornata dell’Unità NazionaleLa pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare è passata oggi sul cielo di Roma per un volo di esercitazione in vista delle celebrazioni della... Frecce tricolori oggi 17 marzo 2026 a Roma, a che ora e dove vederle per la Giornata dell’Unità NazionaleÈ in programma oggi, martedì 17 marzo 2026, il passaggio delle Frecce tricolori in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale. Una selezione di notizie su Frecce Tricolori Temi più discussi: Perché a Roma oggi volano gli aerei militari; Frecce Tricolori su Roma: sorvolo nel cuore della Capitale per la Giornata dell’Unità Nazionale. Ecco quando e dove guardare; Frecce Tricolori sorvolano Roma il 17 marzo per la Giornata dell’Unità Nazionale; Aerei militari a bassa quota su Roma: la preoccupazione dei romani e il motivo dietro al sorvolo. Spettacolo nei cieli del Ravennate: si ammirano le evoluzioni acrobatiche delle Frecce TricoloriCinque velivoli della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare hanno effettuato una sessione di addestramento nei cieli romagnoli ... ravennatoday.it Perché a Roma oggi volano gli aerei militariLe Frecce Tricolori sorvoleranno domani l'Altare della Patria in occasione delle celebrazioni del 165° anniversario dell'Unità d'Italia ... romatoday.it Buongiorno, siamo felici di annunciarvi le nuove date disponibili per visitare la Base aerea di Rivolto durante le esercitazioni delle Frecce Tricolori. La prenotazione va effettuata solo online al seguente link e sarà visibile a partire da oggi: https://turismo-fvg.reg - facebook.com facebook