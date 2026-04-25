Eventi il 29 aprile a Piazza Plebiscito torna Napoli città danzante

Il 29 aprile a Piazza Plebiscito si terrà l’evento “Napoli città danzante”, organizzato dal Teatro di San Carlo e dal Comune di Napoli. La manifestazione celebra l’arte della danza attraverso esibizioni e performance pubbliche, coinvolgendo diverse compagnie e artisti locali. L’iniziativa vuole rendere omaggio alla tradizione coreutica della città e promuovere la cultura attraverso un appuntamento che coinvolge il centro storico. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Il Teatro di San Carlo e il Comune di Napoli festeggeranno insieme l’arte coreutica in tutte le sue forme con un evento congiunto dal titolo “Napoli Città Danzante” – giunto alla seconda edizione dopo il debutto all’interno delle celebrazioni di Napoli2500Napoli Millenaria – che si svolgerà in Piazza del Plebiscito mercoledì 29 aprile 2026 (alle 15) in occasione della Giornata Internazionale della Danza. L’iniziativa è realizzata in sinergia con la Città Metropolitana di Napoli. L’appuntamento di quest’anno è dedicato a Napoli Capitale dello Sport in collaborazione con l’assessorato comunale allo Sport e vedrà la partecipazione di numerosi...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Napoli, Piazza del Plebiscito diventa villaggio della solidarietà: torna il Lions DayDomenica 12 aprile 2026 la monumentale cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un grande villaggio della solidarietà per la... Festa della Polizia di Stato il 10 aprile a Napoli: chiusure e piano traffico in piazza del PlebiscitoFesta della Polizia di Stato per il 174esimo anniversario della fondazione in piazza del Plebiscito. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Napoli città danzante, l'evento in Piazza per la Giornata Internazionale della Danza; Convocazione del Consiglio comunale del 28 aprile 2026; Napoli Città Danzante; Eventi per il 750° anniversario traslazione delle spoglie del Santo Vescovo Ruggero, il programma. A Piazza Plebiscito il 29 aprile torna 'Napoli città danzante'Il Teatro di San Carlo e il Comune di Napoli festeggeranno insieme l'arte coreutica in tutte le sue forme con un evento congiunto dal titolo Napoli Città Danzante - giunto alla seconda edizione dopo ... ansa.it FESTA DELLA LIBERAZIONE Sabato 25 Aprile Piazza del Plebiscito ore 9:00 Cerimonia solenne per la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti. ore 9:15 Intervento del Sindaco On. Tiziano Spada. Vi aspettiamo per onorare insieme la mem - facebook.com facebook