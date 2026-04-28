Giornata di eco-trekking al Bosco Incoronata

Domenica 26 aprile, un gruppo di volontari e cittadini ha partecipato a una giornata di eco-trekking nel Parco Naturale Bosco Incoronata. Durante l’attività, sono stati raccolti rifiuti abbandonati tra le piante e i sentieri del parco, contribuendo alla pulizia e alla riqualificazione dell’area verde. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone che si sono impegnate in questa operazione di tutela ambientale.

Domenica 26 aprile numerosi volontari e gruppi di cittadini si sono dedicata ad una giornata di raccolta dei rifiuti abbandonati presso il Parco Naturale Bosco Incoronata con lo scopo di riqualificare questo polmone verde. Le associazioni presenti La Via della Felicità di Foggia, WWF Foggia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale... Bosco Incoronata: ok al progetto da 1,1 milioni per parcheggio, picnic e corridoio ecologicoE’ stato ammesso al finanziamento il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale, candidato ad un avviso pubblico della Regione Puglia inerente... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ginestra vive una giornata di trekking urbano e periurbano. Ecco le foto; Foggia, volontari ripuliscono un'area residenziale al Rione Martucci; Ponte primo maggio: trekking vista top, poi recupero totale in spa; Rasega-trek. Giornata di eco-trekking al Bosco IncoronataDiverse associazioni sono intervenute domenica per un’iniziativa green presso il Parco Naturale Bosco Incoronata ... foggiatoday.it BUSTONI RIFIUTI Eco-trekking al Bosco Incoronata: raccolti oltre 20 bustoni di rifiutiAmpia partecipazione di volontari e associazioni alla giornata di eco-trekking organizzata domenica 26 aprile presso il Bosco Incoronata ... statoquotidiano.it Sarà un'altra giornata di sole e caldo. Le previsioni per oggi (martedì 28 aprile) e per i prossimi giorni a cura di Jacopo Zannoni di Rai Meteo a Buongiorno Regione facebook