Bosco Incoronata | ok al progetto da 1,1 milioni per parcheggio picnic e corridoio ecologico
La Regione Puglia ha approvato il progetto da 1,1 milioni di euro dell’amministrazione comunale per il Bosco Incoronata. Il piano prevede un parcheggio, aree picnic e un corridoio ecologico. L’obiettivo è migliorare i servizi e tutelare l’ambiente, sfruttando i fondi messi a disposizione dall’avviso pubblico regionale. Ora si aspetta l’avvio dei lavori, che dovrebbero partire presto.
E’ stato ammesso al finanziamento il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale, candidato ad un avviso pubblico della Regione Puglia inerente l’attuazione della Rete Ecologica Regionale, a valere sulla sub Azione 2.13.1. Priorità II Economia Verde-Azione 2.13 Interventi di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su Bosco Incoronata Parcheggio
Via della Repubblica 'corridoio ecologico' e orti urbani in via Miranda: caccia ai fondi regionali per il verde
La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per candidare il progetto di riqualificazione di via della Repubblica e degli orti urbani in via Miranda.
Furto choc al Bosco Incoronata: sradicate 7 Querce Roverelle piantate per la Giornata dell'Albero
Ultime notizie su Bosco Incoronata Parcheggio
Alla scoperta del Bosco di roverelle di Borgo IncoronataCon i suoi 1.000 ettari, il Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata è un'area protetta a pochi chilometri da Foggia. Situato al centro del Tavoliere delle Puglie, un territorio completamente ... rainews.it
Rete ecologica Regionale: finanziamento di 1,1 milioni per l'area tra Bosco Incoronata e Palazzo D'Avalos - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.