Bosco Incoronata | ok al progetto da 1,1 milioni per parcheggio picnic e corridoio ecologico

La Regione Puglia ha approvato il progetto da 1,1 milioni di euro dell’amministrazione comunale per il Bosco Incoronata. Il piano prevede un parcheggio, aree picnic e un corridoio ecologico. L’obiettivo è migliorare i servizi e tutelare l’ambiente, sfruttando i fondi messi a disposizione dall’avviso pubblico regionale. Ora si aspetta l’avvio dei lavori, che dovrebbero partire presto.

