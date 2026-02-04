Aumentano gli infortuni sul lavoro nel Lazio | oltre 44mila denunce nel 2025 e tre morti dall’inizio dell'anno

Nel Lazio aumentano gli infortuni sul lavoro. Nel 2025 sono state presentate oltre 44mila denunce, con un incremento del 7,2% rispetto all’anno scorso. Tre persone sono morte dall’inizio dell’anno. Sabato 7 febbraio si terrà una manifestazione a Colleferro per chiedere più sicurezza sul lavoro.

Nel Lazio, nei primi undici mesi del 2025, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail hanno raggiunto quota 385, evidenziando un incremento rispetto agli anni precedenti.

Aumentano gli infortuni sul lavoro nel Lazio: oltre 44mila denunce nel 2025 e tre morti dall’inizio dell’annoNel Lazio le denunce di infortunio sul lavoro crescono del 7,2% nel 2025. Sabato 7 febbraio manifestazione per le sicurezza a Colleferro. fanpage.it

Inail, aumentano infortuni sul lavoro a Palermo, nel 2025 sono stati 6553Secondo un'analisi condotta dall'Inail, nella provincia di Palermo sono in aumento gli infortuni sia sul lavoro che in itinere, ossia avvenuti nel tragitto da casa al luogo di impiego o durante il tur ... ansa.it

