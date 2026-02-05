L' allarme della Cgil Abruzzo | Crescono nella nostra regione gli infortuni sul lavoro nel 2025
L’Abruzzo registra un aumento preoccupante degli infortuni sul lavoro nel 2025. Secondo i dati diffusi dalla Cgil Abruzzo Molise, nel corso dell’anno si sono verificati 211 incidenti in più rispetto al 2024, portando il totale a 12. La crescita si fa sentire in tutta la regione, con lavoratori sempre più esposti a rischi sul posto di lavoro. La situazione preoccupa i sindacati, che chiedono interventi concreti per migliorare la sicurezza.
Cresce di 211 episodi il numero di infortuni sul lavoro in Abruzzo nel 2025, rispetto al 2024. I dati sono stati diffusi dalla Cgil Abruzzo Molise e da Inca Cgil Abruzzo Molise in basi agli infortuni registrati dall'Inail, pari a 12.033.
Lazio, boom di infortuni sul lavoro: +12% nel 2025. Cgil: “Maglia nera e colpiscono sempre più gli anziani”
Nel Lazio, gli infortuni sul lavoro registrano un aumento del 12% nel 2025, con un incremento segnato nei primi dieci mesi dell'anno.
Lavoro: Cgil, Lazio maglia nera nel 2025 per infortuni
Secondo i dati ufficiali dell’Inail, tra gennaio e novembre 2025, in Lazio si registrano 40 denunce di infortunio sul lavoro.
