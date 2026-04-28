Giorgetti | Ridotto deficit senza manovre restrittive

Il ministro dell'Economia ha dichiarato che il governo ha ridotto il deficit senza adottare manovre restrittive. Durante un'audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato a Montecitorio, il ministro ha spiegato che questa riduzione è stata raggiunta senza ricorrere a misure di austerità o tagli drastici. Le sue affermazioni sono state riferite dall'agenzia di stampa, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

(Adnkronos) – "Questo governo ha ridotto il deficit senza ricorrere a manovre restrittive". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione sul Dfp davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato a Montecitorio. "Il Dfp è in linea con il nuovo ciclo di bilancio" in coerenza sia con i requisiti dell'Ue che con le risoluzioni delle Camere, ha detto, osservando che il contesto è dominato da "incertezza e instabilità". —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Deficit al 3,1%: scontro in Governo tra Meloni e Giorgetti?? Cosa sapere Il deficit al 3,1% blocca l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Sanità, la Regione: «In tre anni deficit ridotto di 200 milioni»Conti in ordine, con un’inversione di tendenza e il pareggio atteso già quest’anno. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giorgetti, abbiamo ridotto deficit senza manovre restrittive, con responsabilità; GIORGETTI DEFICIT Via libera al Documento di finanza pubblica, Giorgetti: Deficit sale, dal 2,8% al 2,9% nel 2026; Realismo e sostegno all’economia. La nuova rotta di Giorgetti; Sul deficit tira aria di miracolo. Dpf, Giorgetti: 'Ridotto il deficit senza manovre restrittive, con responsabilità'in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Bankitalia: 'Cruciale controllare la spesa, sull'energia interventi mirati e brevi. Portarlo in discesa nel 2027 sarebbe un segnale positivo ... ansa.it Dfp, Giorgetti Ridotto deficit senza manovre restrittiveROMA (ITALPRESS) - Bisogna non perdere di vista un dato: il governo ha ridotto in modo significativo il deficit senza ricorrere a manovre restrittive graz ... italpress.com Abodi e Giorgetti puntano su Buonfiglio. Rischi e calcoli Di Umberto Zapelloni Il ministro dello Sport e quello dell'Economia fanno leva sullo scandalo arbitrale per attuare il loro piano: commissariare il calcio affidandolo al presidente del Coni, che però non - facebook.com facebook Ok, non devo arrabbiarmi così tanto. Ok, non devo mettermi in modalità kraken. Ma Salvini qui mi fa uscire di testa. Sulla storia del gasolio sono incredibili. E Giorgetti dovrebbe imparare a fare i conti x.com