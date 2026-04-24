Deficit al 3,1% | scontro in Governo tra Meloni e Giorgetti

In Parlamento si è aperto un dibattito acceso riguardo al deficit del 3,1% che impedisce all’Italia di uscire dalla procedura di infrazione europea. La discussione si è concentrata anche sulle modalità di utilizzo dei fondi destinati alla difesa e sui prestiti Safe. La tensione tra il premier e il ministro dell’Economia è visibile, con divergenze evidenti sulla gestione delle risorse pubbliche.

?? Cosa sapere Il deficit al 3,1% blocca l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Meloni e Giorgetti si scontrano sulla gestione dei fondi per la difesa e i prestiti Safe. Il rapporto sul deficitPIL del 2025 si è attestato al 3,1% a causa di uno scostamento di soli 600 milioni di euro, una cifra che impedisce all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione quest'anno e accende un acceso confronto interno tra Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti sulla gestione dell .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Deficit al 3,1%: scontro in Governo tra Meloni e Giorgetti Notizie correlate Leggi anche: Deficit, Meloni non accetta il fallimento del governo e dà la colpa all’Istat e al Superbonus Leggi anche: Governo, Piantedosi blindato, Claudia Conte: “Le mie competenze parlano per me”. Vertice tra Meloni, i vice e Giorgetti Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Attacco a superbonus e Istat, scontro premier-opposizioni; Deficit-Pil al 3,1% Pesa il superbonus; Deficit al 3,1% e debito in crescita: l’Italia resta sotto pressione in Europa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 aprile: la rassegna stampa. L'Eurostat gela l’Italia e accende lo scontro in Parlamento: Autogol del governo, opposizioni tifano contro il PaeseIl governo ha fallito l’obiettivo del 3% sul deficit/Pil. È una brutta notizia per l’Italia e conferma il fallimento di Meloni dopo il record della pressione fiscale (43.1%) e dopo aver superato la ... tag24.it Deficit/pil 2025 al 3,1%: l’Italia resta in procedura di infrazione. Niente mani libere sulla spesa per la difesaNiente clausola di salvaguardia per la difesa: il governo Meloni non potrà aumentare la spesa in armi fuori dai vincoli europei ... ilfattoquotidiano.it I numeri parlano chiaro: nel 2025 il deficit italiano si attesta al 3,1% del PIL, oltre la soglia del 3% fissata dall’Unione Europea. Un solo decimale che pesa, perché significa restare nella procedura per deficit eccessivo e rinviare l’uscita almeno al 2027. Non è u - facebook.com facebook I tecnici del Mef svelano: a marzo 2026 spuntati fuori 8,4 miliardi di bonus edilizi spesi che nessuno aveva visto. Così il deficit ha sfondato il 3% del Pil. Non per colpa di Conte x.com